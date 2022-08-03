Компания «Булгаргаз» продолжает вести переговоры с «Газпромом» и ожидает изменения условий контракта, сообщил председатель совета директоров болгарской компании Иван Топчийски, чьи слова приводит болгарский телеканал Nova
По мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, создает значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".
Согласно результатам опроса вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55% военнослужащих, 46% не получили необходимую медицинскую помощь, а 79% военных не смогли связаться с родственниками, указал он.