Будьте в Плюсе

Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок

Компания «Булгаргаз» продолжает вести переговоры с «Газпромом» и ожидает изменения условий контракта, сообщил председатель совета директоров болгарской компании Иван Топчийски, чьи слова приводит болгарский телеканал Nova
.
Коммерсантъ
Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.
РИА Новости
"Газпром" в конце апреля прекратил поставки газа в Болгарию из-за отказа страны рассчитываться за топливо по новому правилу в рублях.
ПРАЙМ
По мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, создает значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".
Интерфакс

Подробнее о событии

Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
Комсомольская правда11:20
Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок
Коммерсантъ10:32
Болгария продолжает переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
ТАСС03:31
«Булгаргаз» продолжает переговоры с «Газпромом» и допускает возобновление поставок газа в Болгарию
ПРАЙМ07:38
Болгария попросила «Газпром» изменить условия контракта о поставках газа
Интерфакс05:07
Болгария продолжает переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
Ореанда-Новости03:32
Топ-менеджер «Булгаргаза» Топчийски допустил возобновление поставок от «Газпрома»
РИА Новости09:29

Интересное

Партия UDC назвала принятие Швейцарией санкций против России противоречащим конституции

Принятие правительством Швейцарии санкций против России противоречит конституции.
Lenta.ru11:37

Минобороны: ВС Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе, заявили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского Минобороны.
РИА Новости12:01

МО РФ: более 80% вернувшихся из украинского плена военных подверглись физическому насилию

Согласно результатам опроса вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55% военнослужащих, 46% не получили необходимую медицинскую помощь, а 79% военных не смогли связаться с родственниками, указал он.
ТАСС10:40

В ДНР погибла командир дивизиона реактивной артиллерии Ольга Качура

Сегодня стало известно о гибели командира дивизиона реактивной артиллерии Вооружённых сил ДНР полковника Ольги Качуры, позывной Корса.
RT на русском09:43

Майкл Оливер назначен главным арбитром на Суперкубок УЕФА

37-летний арбитр из Англии Майкл Оливер назначен на матч мадридского «Реала» и франкфуртского «Айнтрахта», в котором команды разыграют Суперкубок УЕФА, сообщает пресс-служба организации.
Чемпионат11:34

Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии и штрафу за взяточничество

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в колонии строгого режима", — огласил приговор судья.
РИА Новости08:33

В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве врача, прибывшего на вызов

Полицейские задержали в Оренбурге мужчину, которого подозревают в убийстве врача, прибывшего на вызов к пациенту, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.
ТАСС11:48

Huawei остановила продажи в интернет-магазине в России

Китайская компания Huawei уведомила клиентов об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL, соответствующее уведомление размещено на его сайте.
РБК10:13

МИД Финляндии рекомендовал магазинам ограничить продажу санкционных товаров россиянам

Финское внешнеполитическое ведомство рекомендовало местным торговым сетям прекратить продажу гражданам РФ товаров из санкционного списка Евросоюза, если они планируют вывозить их в Россию.
ТАСС10:20

Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти КНР «присоединиться к единому миру» для того, чтобы противостоять России в вопросе украинского конфликта.
Известия11:56