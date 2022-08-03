Компания «Булгаргаз» продолжает вести переговоры с «Газпромом» и ожидает изменения условий контракта, сообщил председатель совета директоров болгарской компании Иван Топчийски, чьи слова приводит болгарский телеканал Nova
В конце июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставки российского газа в Болгарию будут возобновлены в том случае, если оплата будет производиться по отвечающей требованиям «Газпрома» схеме.
Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.
Фомин напомнил, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь", а также выводу оттуда украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.