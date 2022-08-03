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Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок

Компания «Булгаргаз» продолжает вести переговоры с «Газпромом» и ожидает изменения условий контракта, сообщил председатель совета директоров болгарской компании Иван Топчийски, чьи слова приводит болгарский телеканал Nova
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Коммерсантъ
Топчийски напомнил, что между Россией и Болгарией был заключен контракт, действующий до конца года.
ПРАЙМ
"Газпром" в конце апреля прекратил поставки газа в Болгарию из-за отказа страны рассчитываться за топливо по новому правилу в рублях.
ПРАЙМ
В конце июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставки российского газа в Болгарию будут возобновлены в том случае, если оплата будет производиться по отвечающей требованиям «Газпрома» схеме.
Lenta.ru

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Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
Комсомольская правда11:20
Болгария попросила «Газпром» изменить условия контракта о поставках газа
Интерфакс05:07
Топ-менеджер «Булгаргаза» Топчийски допустил возобновление поставок от «Газпрома»
РИА Новости09:29
«Булгаргаз» продолжает переговоры с «Газпромом» и допускает возобновление поставок газа в Болгарию
ПРАЙМ07:38
Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок
Коммерсантъ10:32
Болгария продолжает переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
Ореанда-Новости03:32
Болгария продолжает переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа
ТАСС03:31

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