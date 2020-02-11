Энергетика
КоммерсантъБолгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ
«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
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Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»
«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Политика
Зюганов заявил, что КПРФ не против упоминания Бога в Конституции
Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция не возражает против упоминания Бога в Конституции страны.
Происшествия
Кинотеатр «Октябрь» в Москве эвакуировали из-за задымления
Посетителей кинотеатра "Октябрь" в Москве эвакуировали в понедельник вечером во время премьерного показа фильма "Лед 2", передает корреспондент ТАСС.
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро
Курс доллара снизился на 18 копеек — до 63,94 рубля. Курс евро упал на 19 копеек и составил 69,97 рубля.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
Четыре страны отказались принять лайнер Westerdam из-за коронавируса
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Общество
В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-координатору «Открытой России»
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что весна в европейской части России может наступить через несколько недель, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо
Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
Экономика
Федрезерв назвал коронавирус одним из рисков для мировой торговли
Федеральная резервная система США (ФРС) тщательно следит за ситуацией со вспышкой коронавируса в Китае и считает его одним из рисков, способных повлиять на прогнозы по состоянию международной торговли.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Происшествия
Доцент Соколов останется в «Бутырке» до середины апреля
Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля.
Происшествия
Полиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро
Армия и оружие
Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Армия и оружие
В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Спорт
Для Metro: Exodus вышло второе и последнее дополнение «История Сэма»
Вскоре герой покидает корабль и отправляется во Владивосток в надежде вернуться на родину.
Футбол
Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.
Общество
МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео
В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.
Авто
Кроссоверы Geely Coolray добрались до дилеров в России
Известный китайский автогигант Geely сообщил о выходе на российском рынке первых версий кроссовера Coolray в обновленном исполнении.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.