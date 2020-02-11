«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.

Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ

Общество Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.

Финансы Рубль растёт к доллару и евро Курс доллара снизился на 18 копеек — до 63,94 рубля. Курс евро упал на 19 копеек и составил 69,97 рубля.

Экономика Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.

Общество Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что весна в европейской части России может наступить через несколько недель, передает РИА Новости.

Экономика Федрезерв назвал коронавирус одним из рисков для мировой торговли Федеральная резервная система США (ФРС) тщательно следит за ситуацией со вспышкой коронавируса в Китае и считает его одним из рисков, способных повлиять на прогнозы по состоянию международной торговли.

Армия и оружие Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Футбол Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.

Общество МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Авто Кроссоверы Geely Coolray добрались до дилеров в России Известный китайский автогигант Geely сообщил о выходе на российском рынке первых версий кроссовера Coolray в обновленном исполнении.