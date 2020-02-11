Энергетика
КоммерсантъБолгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ
«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Фигурное катание
Константинова провела тренировку в Академии Плющенко
Российская фигуристка Станислава Константинова провела тренировку на льду Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РИА "Новости".
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для российского рынка в 2020 году
В феврале этого года на калининградском предприятии «Автотор» начнётся производство новой версии кроссовера BMW X5 — xDrive25d Business.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Армия и оружие
В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».
Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
МВД предложило снимать техосмотр на видео
МВД сообщило о разработке правил ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Полиция польского города Торунь разыскивает семь человек, которые в минувшие выходные жестоко избили пятерых граждан Украины, России и Белоруссии.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Наука
«Чудовища доктора Эйнштейна: О черных дырах, больших и малых»
Все большие галактики имеют сверхмассивные черные дыры, но из этого не следует, что все они проявляют активность квазаров.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с «Оскаром»
После премии SAG Awards Дженнифер Энистон и Брэд Питт стараются не попадать в объективы вместе, чтобы избежать новой волны слухов о своем «долгожданном воссоединении».
Культура
Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян
Происшествия
В Москве задержан участник пранка про коронавирус в вагоне метро
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Политика
В МИД России назвали возможные сроки встречи лидеров стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.