Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБолгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ

«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
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