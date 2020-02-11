Энергетика
КоммерсантъБолгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ
«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени
Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Экономика
Введение маркировки для молочной продукции Минпромторг хочет отложить
Минпромторг предлагает отложить введение маркировки для молочной продукции.
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Армия САР восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Сирийская армия впервые с 2012 года восстановила контроль над трассой М5 Дамаск — Алеппо.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Армия и оружие
Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО
Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, поскольку все страны альянса смогли после продолжительных консультаций договориться о возложении вины за это на Россию.
Общество
Эвакуированного из Уханя саратовца поместили в карантин в Тюмени
В тюменском санатории "Градостроитель" остается один саратовец, эвакуированный из китайского Уханя.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Политика
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
Как сообщает "Украинская правда", в понедельник, 10 февраля, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал прошение об отставке.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Авто
В РФ появилась новая Kia Optima
В продаже новинка появится в августе нынешнего года, однако, судя по тому, что она уже приехала в KIA Academy, принимать заказы на неё могут начать и раньше.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Общество
Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели
Весна в европейскую часть России придет в ближайшие недели, об этом рассказал руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в ходе рабочей поездки на открытие нового здания Гидрометцентра Удмуртии.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare стартовал новый сезон
Второй игровой сезон стартует сегодня, 11 февраля 2020 года. Геймеров ожидают новые оперативники, карта, игровые режимы и оружие.
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
Солист Кубанского казачьего хора погиб в ДТП под Краснодаром
Солист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в автоаварии под Краснодаром, сообщили РИА Новости в пресс-службе ансамбля.
Политика
В Великом Новгороде ожидают Михаила Мишустина
Нового председателя правительства страны Михаила Мишустина и нового министра здравоохранения страны Михаила Мурашко ожидают сегодня, 11 февраля, с рабочим визитом в Великом Новгороде.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.