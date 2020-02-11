Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБолгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ

«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
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Болгария попросила у России скидку на газ

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