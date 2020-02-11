«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.

Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ

Происшествия Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.

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Культура Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.

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