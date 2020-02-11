Энергетика
КоммерсантъБолгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ
«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
Кино
Победители премии «Оскар» получили награды
Фильм стал лауреатом сразу в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший иностранный художественный фильм».
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Космос
Ученые обнаружили необычный километровый астероид
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжёлой болезни новорождённой дочери
Третья дочь Милы Йовович Озиан страдает от тяжёлой формы желтухи новорождённых.
Авто
Автоэксперт дал десять советов по езде и уходу за машиной зимой
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин дал несколько советов автомобилистам по безопасной езде в зимнее время.
Происшествия
Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
Кино
Шайа Лабаф усмехнулся над актёром с синдромом Дауна во время «Оскара»
Актёр Шайа Лабаф объявлял одну из номинаций премии «Оскар» совместно с Заком Готтзагеном, который страдает синдромом Дауна.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
Происшествия
В Башкирии нашли в сугробе замерзшего двухлетнего ребенка
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо
Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Общество
В «Транснефти» оценили забор нефти на НПЗ Белоруссии
Минск начал забирать технологическую нефть из веток крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов "Дружба".
Хоккей
Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
Общество
Голодец станет зампредом правления Сбербанка
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Космос
Япония успешно запустила на орбиту спутник-шпион
Спутник может делать высококачественные снимки земной поверхности в любую погоду и время суток.
Авто
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
Общество
Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы
Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.