Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Болгарии. Внешнеполитическое ведомство республики объявило двоих российских дипломатов персонами нон-грата в пятницу, 24 января.

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