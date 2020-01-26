Политика

РБКРБКБолгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Болгарии. Внешнеполитическое ведомство республики объявило двоих российских дипломатов персонами нон-грата в пятницу, 24 января.
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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

ТАСС11:50

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

РИА Новости12:49

Объявленные персонами нон грата дипломаты из России покинули Болгарию

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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

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Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

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Голословно обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Болгарию

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Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

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