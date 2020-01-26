Политика
РБКБолгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Болгарии. Внешнеполитическое ведомство республики объявило двоих российских дипломатов персонами нон-грата в пятницу, 24 января.
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Культура
Создатели шоу «Дом-2» «оживят» Гурченко в новом проекте
Основатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров выпустит на экраны новый проект «Битва престолов». Ее ведущей станет Людмила Гурченко.
Происшествия
Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины
Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Общество
Живущие в Китае россияне рассказали об обстановке из-за коронавируса
Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае уже превысило 2000.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Космос
Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»
Хоккей
«Ак Барс» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина
Общество
Алена Водонаева снова оскорбила получателей маткапитала
Известная российская модель Алена Водонаева прокомментировала свои слова о "быдле", которое, по ее мнению, будет заводить детей ради материнского капитала.
Гаджеты
В 2019 году Индия опередила США по размерам рынка мобильных телефонов
Avishek Das / SOPA Images / LightRocket / Getty Images По оценкам аналитической компании Counterpoint Research, Индия обогнала в 2019 году США и стала вторым по величине рынком с объёмом поставок мобильных телефонов в размере 158 млн штук.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Авто
Названы самые непопулярные японские автомобили в России
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Общество
Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву
В понедельник Советский районный суд Владивостока начала рассмотрение иска генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарев, сообщает РИА Новости из зала суда.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Футбол
Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами
Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Экономика
Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса
Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд.
Армия и оружие
Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования
Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Футбол
Руководство «Зенита» уговорило Кокорина перейти в «Сочи»
По информации Metaratings.ru, руководители «Зенита» и «Сочи» убедили Кокорина в правильности перехода в сочинский клуб на текущем этапе, после чего форвард согласился с их доводами.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек
Число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 января, со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Политика
Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию польской стороне за причиненный во время Второй мировой войны ущерб.
Технологии
Huawei готовит акцию со скидками 15 тысяч рублей на свои смартфоны
Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.