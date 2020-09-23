Болгария выслала обвиненных в шпионаже российских дипломатов
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Болгария выслала обвиненных в шпионаже российских дипломатов
Болгария выслала двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны. Согласно комментарию представителя ведомства, российское посольство в Софии уже уведомили о произошедшем.В источнике
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Политика перевешивает экономику. Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже
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