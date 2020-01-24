Политика
BFM.ruБолгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Болгарии.
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Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:06
с чего всё началось
На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.Известия10:33
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