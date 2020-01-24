с чего всё началось

Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД.

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Болгарии.

Общество Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании Экс-руководитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов будет назначен на должность исполнительного директора корпорации, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко в своем Twitter.

Экономика Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

Армия и оружие Артиллерия ВСУ открыла огонь по Донецку Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта имени Сергея Прокофьева, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Фигурное катание Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию Лидеру по итогам первого дня Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.

Культура В Москве открывается выставка «Непокоренные» памяти жертв Холокоста Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Игры Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077 Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.