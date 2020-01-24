с чего всё началось

Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД.

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Болгарии.

Политика Польша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Политика Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.

Хоккей «Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.

Шоу-бизнес Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.