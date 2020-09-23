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REGNUM
REGNUM

Болгария высылает двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже

По версии болгарской прокуратуры, два российских дипломата с 2016 года с помощью граждан Болгарии собирали данные о планах модернизации болгарской армии и системе технической поддержки военной техники.В источнике
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Телеканал 360°

Политика перевешивает экономику. Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

Телеканал 360°вчера в 16:13
Интерфакс

Посольство РФ в Софии пригрозило ответом на высылку дипломатов

Интерфаксвчера в 13:23
Коммерсантъ

Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии

Коммерсантъвчера в 12:52
РБК

Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии

РБКвчера в 14:22
РИА Новости

Болгария выслала двух российских дипломатов

РИА Новостивчера в 13:12
Известия

МИД Болгарии признал двух российских дипломатов персонами нон грата

Известиявчера в 12:50
ТАСС

Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из Болгарии

ТАССвчера в 12:13

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфаксвчера в 02:57
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Акции «Яндекса» подскочили на 4,45% на новости о покупке TCS Group

Акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМвчера в 03:23
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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