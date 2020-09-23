Болгария высылает двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже
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По версии болгарской прокуратуры, два российских дипломата с 2016 года с помощью граждан Болгарии собирали данные о планах модернизации болгарской армии и системе технической поддержки военной техники.В источнике
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Политика перевешивает экономику. Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже
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