Политика

Взгляд.руВзгляд.руБолгария высылает российского дипломата

Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. МИД республики уточнил, что после встречи с российским послом дипломат покинул территорию страны.
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Болгария высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Коммерсантъ28 октября в 10:54

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Интерфакс28 октября в 14:03

В Болгарии заявили о высылке российского дипломата

RT на русском28 октября в 11:22

Болгария выслала российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже

Эхо Москвы28 октября в 20:03

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РБК28 октября в 10:46

Болгария заявила о высылке российского дипломата

РИА Новости28 октября в 10:39

Болгария высылает российского дипломата

ТАСС28 октября в 11:10
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Политика

МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.
Взгляд.ру вчера в 12:57
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

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Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
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«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

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