Политика
Взгляд.руБолгария высылает российского дипломата
Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. МИД республики уточнил, что после встречи с российским послом дипломат покинул территорию страны.
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Болгария выслала российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже
Эхо Москвы28 октября в 20:03
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
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Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
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На Луне нашли необычное вещество, похожее на стекло
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Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова
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Чита.Ру 00:09
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В Челябинскую область завезли зараженную гаффской болезнью рыбу
Рыбу из тюменского озера, зараженную гаффской болезнью, поставляли в три региона России, в том числе Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 11:39
Политика
МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.
Взгляд.ру вчера в 12:57
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Известия вчера в 03:12
Общество
«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова
Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru вчера в 08:35
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Дочь Заворотнюк выложила свежее фото
Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
WomanHit.ru вчера в 08:04
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
RT на русском вчера в 20:14
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Россия может продлить транзитный контракт с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак рассказал об итогах прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречи по транзиту российского газа через территорию Украины.
Капитал страны 28 октября в 15:31
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
МедиаПоток вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле
Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
Вечерняя Москва вчера в 03:48
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости вчера в 15:58
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Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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Путин открыл памятник Евгению Примакову
Lenta.ru вчера в 08:11
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Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
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«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
Газета.Ru вчера в 22:01
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости вчера в 15:32
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
МедиаПоток вчера в 03:03
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Армия и оружие
Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции
Lenta.ru вчера в 07:24