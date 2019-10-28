Политика
Комсомольская правдаБолгария высылает российского дипломата
В МИД Болгарии подтвердили факт отправки из страны российского дипломата. ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство станы сообщает, что в отношении посла ранее было заведено уголовное дело.
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Болгария выслала российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже
Эхо Москвывчера в 20:03
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