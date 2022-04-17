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Болгария запретила заходить в свои порты судам, зарегистрированным под российским флагом

Болгария запретила российским судам заходить в свои морские и речные порты, сообщается на сайте
 Морской администрации республики.
РИА Новости
AP уточняет, что болгарские власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.
Интерфакс
Ограничение также касается судов, сменивших российский флаг, регистрацию или реестр на другую страну после 24 февраля 2022 года.
РИА Новости
ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций против РФ, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России.
Интерфакс

Подробнее о событии

Болгария запретила российским судам заходить в свои порты
РБК06:58
Болгария запретила заходить в свои порты судам, зарегистрированным под российским флагом
РИА Новости06:40
AP: власти Болгарии заявили о закрытии портов для судов из России
Известия06:13
Власти Болгарии сообщили о закрытии своих портов для судов из России
Газета.Ru06:11
Болгария запретила судам под российским флагом заходить в порты Чёрного моря
RT на русском05:48
AP: власти Болгарии заявили о закрытии портов для судов из России
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Болгария закрыла судам из России доступ в свои порты
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