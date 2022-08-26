Удары армии России по аэродромам ВСУ в Днепропетровской и Полтавской областях стали превентивной мерой, которая сорвала планы ВСУ имитировать контрнаступление, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Поздравление с Днем независимости Украины 24 августа адресовалось украинскому народу, поскольку к нему сложилось доброе отношение, в том числе и к жителям западной части Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Норвегия не будет просить свои энергетические компании заключать долгосрочные контракты на поставку газа по фиксированной цене ради снижения растущих расходов для европейских потребителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо норвежского министра нефти и энергетики Терье Аасланда в парламент.