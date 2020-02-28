Армия и оружие
RT на русскомБолгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией. Об этом сообщается на сайте Минобороны Болгарии.
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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Армия и оружие
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Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
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Опубликованы кадры «захвата позиций ВСУ под Золотым»
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Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
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МЧС сообщило о взрыве в Петербурге
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Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
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Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Здоровье
В Китае рассказали о случаях «повторного заражения» коронавирусом
Излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на вирусную нуклеиновую кислоту, не могут заразить других людей, сообщила на пресс-конференции в пятницу представитель государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун.
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Audi назвала стоимость обновленного кроссовера SQ7 в России
Компания Audi объявила о старте приема заказов в России на обновленный «заряженный» кроссовер SQ7, представленный летом 2019 года.
Армия и оружие
США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу
США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
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В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Происшествия
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Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
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Amazon выпустил первый трейлер сериала Tales from the Loop
Amazon приступил к работе над съемками самого ожидаемого релиза года — футуристического сериала Tales from the Loop.
Политика
Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге
Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
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Опубликован тизер сериала «Водоворот» оскороносного режиссера Дэмьена Шазелла. Премьера его состоится 8 мая на стриминговом сервисе Netflix.
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Кокорин надеется сыграть за сборную России на Евро-2020
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который на правах аренды доиграет сезон в «Сочи», намерен вернуться в сборную России и сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
Экономика
Секретарь ПСБ заявил об уклонении Ананьева от управления банком
Директор по корпоративному управлению и секретарь правления Промсвязьбанка Дмитрий Болгов рассказал на вчерашнем заседании в Арбитражном суде, что экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность предправления банка, уклонялся от формального управления им, передает корреспондент РБК.
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
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Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько рассказал о возможных потерях для бюджета России при отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.