Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией. Об этом сообщается на сайте Минобороны Болгарии.

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

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