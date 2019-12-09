с чего всё началось

Болгария сможет обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из "Турецкого потока" с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов в интервью изданию "24 часа".

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

Спорт В Совфеде прокомментировали решение WADA по России Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.

Наука В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи Появление на свет необычных гибридов ничем не отличалось от рождения обычных свиней, а органы, такие как сердце, печень, селезенка, легкие и кожа содержали ткани обезьян, хотя их доля пока очень низкая (от одной десятой до одной тысячной).

Общество Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.

Политика Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Происшествия В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Происшествия Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.

Общество Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, могут получить только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.

Спорт Вице-президент ВАДА призвала применить к России самые строгие санкции Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд выразила надежду на то, что исполком организации проголосует за строгие санкции в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.

Общество Сегодня православные отмечают Юрьев день Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.

Политика Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.

Наука Даже небольшое количество спиртного увеличивает риск рака После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки.