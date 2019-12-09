Политика
РИА НовостиБолгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»
Болгария сможет обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из "Турецкого потока" с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов в интервью изданию "24 часа".
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Спорт
В Совфеде прокомментировали решение WADA по России
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Появление на свет необычных гибридов ничем не отличалось от рождения обычных свиней, а органы, такие как сердце, печень, селезенка, легкие и кожа содержали ткани обезьян, хотя их доля пока очень низкая (от одной десятой до одной тысячной).
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Общество
Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей
Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, могут получить только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Политика
Трамп назвал Украину «каким-то местом»
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с журналистами назвал Украину "каким-то местом".
Спорт
Вице-президент ВАДА призвала применить к России самые строгие санкции
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд выразила надежду на то, что исполком организации проголосует за строгие санкции в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Наука
Тектонику плит на Земле мог запустить удар астероида
Общество
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Здоровье
Ещё один воронежский врач уехал в Липецк за миллионом
Михаил Сальников Напомним, "Губернаторский миллион" выплачивается врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустраивающимся в Липецкой области.
Общество
Определена дата прихода зимней погоды в Москву
Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
В ОТТС указано, что под капотом кроссовера будет устанавливаться 1,6-литровый 121-сильный бензиновый мотор (он будет базовым).
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Наука
Даже небольшое количество спиртного увеличивает риск рака
После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки.
Экономика
На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского
Экономика
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве военного ВСУ в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащий ВСУ подорвался у линии соприкосновения в районе населённого пункта Золотое.