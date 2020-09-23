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Известия

Прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов России в шпионаже

Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Об этом в среду, 23 сентября, говорится в заявлении болгарского ведомства.В источнике
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Lenta.ru

Болгария обвинила российских дипломатов в шпионаже

Lenta.ru09:39
РИА Новости

Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

РИА Новости10:04
Эхо Москвы

Болгарская прокуратура обвинила в шпионаже двух российских дипломатов

Эхо Москвы10:04
РБК

Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

РБК09:52
Коммерсантъ

Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Коммерсантъ09:41
Телеканал 360°

Болгария обвинила в шпионаже двух дипломатов из России

Телеканал 360°09:40
ТАСС

Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

ТАСС10:10

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАССвчера в 06:22
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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«ГАЗ» запланировал начать серийный выпуск электромобилей в 2021 году

Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в Группу "ГАЗ") представил предсерийную линейку электрических LCV, которые, в отличие от предыдущих опытных образцов, собраны на основном заводском конвейере.
Интерфакс07:34
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

Власти Приангарья проверят сейсмоустойчивость домов 335 серии

Сегодня, 23 сентября, губернатор Иркутской области на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности поручил подготовить материалы для рассмотрения вопроса о вхождении в следующем году в федеральную программу по обследованию на сейсмоустойчивость домов 335 серии.
Байкал2403:59
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