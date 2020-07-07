Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Болгарские футболисты массово заразились коронавирусом во время матча

Сразу 19 футболистов в Болгарии подхватили коронавирус во время домашнего матча. Это произошло из-за неверных результатов теста у защитника клуба «Царско Село» Мартина Кавдански.
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Болгарские футболисты заразились коронавирусом из-за ошибки врачей

Газета.Ru06:33

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки сотрудников лаборатории

Советский спорт02:06

Лабораторная ошибка привела к заражению 19 игроков коронавирусом по ходу матча

Матч ТВвчера в 20:38

В Болгарии из-за лабораторной ошибки 19 игроков заразились коронавирусом

Soccer.ruвчера в 23:53

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Спорт-Экспрессвчера в 23:22

19 футболистов заразились коронавирусом по ходу матча из-за лабораторной ошибки

Чемпионатвчера в 23:17

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Sport24.ru00:57
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:50, Ашберн
Происшествия

У главреда издания «Холод» Бекбулатовой прошли обыски в квартире

В квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой, близко знакомой с задержанным советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, прошли обыски.
Газета.Ru 07:33
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Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Футбол

«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Кино

Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула»

Режиссером фильма стал постановщик "Джона Уика", "Дэдпула-2" и "Взрывной блондинки" Дэвид Литч. Об этом сообщает издание Deadline.
Piter.tv 05:26
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл ждут рождения второго ребенка, пишут СМИ

Инсайдеры сообщили, что о второй беременности Маркл стало известно еще в мае: тогда же Меган и Гарри рассказали о скором пополнении в королевской семье во время сеанса видеосвязи в день рождения их сына Арчи.
iReactor 07:03
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Технологии

Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию

При входе в раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет переадресация в приложение "Настройки".
Piter.tv 01:31
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Кино

Во второй части «Ведьмака» изменится образ Цири

NewInform 07:00
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Общество

Малышева не верит во вторую волну коронавируса в России

Телеведущая Елена Малышева у себя в Instagram заявила, что Россия прошла вспышку коронавируса и второй волны, скорее всего, не будет.
Газета.Ru 07:09
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
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Общество

Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
РИА Новости 07:37
Экономика

В Петербурге вторичное жильё подорожало на 7,3%

Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Петербурге во втором квартале 2020 года зафиксировали ажиотажный спрос на вторичное жильё.
Форпост Северо-Запад 04:09
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 52 случая коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Пермском крае за сутки выявлено 52 случая заражения.
Рифей-Пермь 03:38
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Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Известия 06:00
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Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган устроили романтичную фотосессию в лесу

Paparazzi.ru 07:05
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Здоровье

В России появится федеральный регистр получателей льготных лекарств

Государственная Дума приняла в третьем чтении социально значимый закон о создании федерального регистра льготников, имеющих право на бесплатные лекарства.
Государственная Дума РФ 07:09
Происшествия

В Вольске во время купания в Волге утонула 14-летняя школьница

По предварительным данным, во время купания под воду ушли двое детей. Одну из девочек удалось вытащить из воды, ее госпитализировали.
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Игры

Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова

Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
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Общество

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
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Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:46
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Общество

ФСБ проводит обыски у крупного импортера электроники в Петербурге

Было возбуждено уголовное дело. Оперативники УФСБ Петербурга проводят обыски в квартирах сотрудников импортера электроники "ЭКБ-Нева".
Piter.tv 06:36
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Общество

В Кремле назвали некорректными данные о падении доходов жителей России

Москва, 7 июля 2020, 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Россгострах Жизнь» и центра соцпроектирования «Платформа», согласно которому почти половина жителей страны живет на 15 тыс. рублей в месяц.
REGNUM 07:20
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Религия

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета вчера в 06:01
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Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
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Происшествия

СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома

В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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