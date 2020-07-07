Коронавирус
Телеканал 360°Болгарские футболисты массово заразились коронавирусом во время матча
Сразу 19 футболистов в Болгарии подхватили коронавирус во время домашнего матча. Это произошло из-за неверных результатов теста у защитника клуба «Царско Село» Мартина Кавдански.
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В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории
Спорт-Экспрессвчера в 23:22
19 футболистов заразились коронавирусом по ходу матча из-за лабораторной ошибки
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