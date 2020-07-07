Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Болгарские футболисты массово заразились коронавирусом во время матча

Сразу 19 футболистов в Болгарии подхватили коронавирус во время домашнего матча. Это произошло из-за неверных результатов теста у защитника клуба «Царско Село» Мартина Кавдански.
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В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Спорт-Экспрессвчера в 23:22

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Sport24.ru00:57

19 футболистов в Болгарии из-за ошибки лаборатории заразились COVID-19

Газета.Ru00:50

В Болгарии из-за лабораторной ошибки 19 игроков заразились коронавирусом

Soccer.ruвчера в 23:53

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки сотрудников лаборатории

Советский спорт02:06

19 футболистов заразились коронавирусом по ходу матча из-за лабораторной ошибки

Чемпионатвчера в 23:17

Лабораторная ошибка привела к заражению 19 игроков коронавирусом по ходу матча

Матч ТВвчера в 20:38
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Киберспорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Кино

Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане

Live24 03:49
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи пришел на интервью с белорусскими журналистами босиком.
Инфорос 05:31
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Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
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Происшествия

Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали

Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 05:59
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
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Происшествия

ФСБ задержала в Крыму семерых террористов «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Крыму троих главарей и четверых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Известия 05:59
3
Шоу-бизнес

Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
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Культура

Comic Con Russia и «ИгроМир» пройдут в этом году в онлайн-формате

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка "ИгроМир" состоятся осенью 2020 года, но пройдут в онлайн-формате, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов мероприятий.
ТАСС 04:22
Политика

Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского».
РБК 05:49
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Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
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Армия и оружие

Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»

В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости вчера в 11:58
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Здоровье

В июне Свердловская область вышла на пик по количеству смертей

Самое большое количество смертей обычно бывает в январе, однако в этом году показатели за июнь превысили мрачные январские цифры.
Екатеринбург Онлайн 04:00
Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Здоровье

В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 53 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
RT на русском вчера в 11:23
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Общество

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
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Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
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Общество

Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
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Политика

ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
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Политика

Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ для граждан РФ

Москва, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны.
REGNUM 06:10
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 05 июля в 02:52
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
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