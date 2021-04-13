«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

Еще после матча владелец "Спартака" Леонид Федун, отказавшись комментировать итоги дерби, аккуратно раскритиковал судейство, Доменико Тедеско же на пресс-конференции на вопрос о работе арбитров лишь рассмеялся и отметил, что за все время работы немца в России VAR в пользу красно-белых не принял практически ни одного решения в пользу его команды.