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Стерлеград

Болгарские курорты для российских туристов могут стать альтернативой отдыху в Турции

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев перечислил варианты отдыха, которые могут заменить Турцию. Эксперт считает, что курорты российского юга не в состоянии принять всех, кто хочет отдохнуть. Об этом он рассказал в интервью изданию «Екатеринбург онлайн».В источнике
С чего всё началось

Названы альтернативы отдыху в Турции

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
РИА Новостивчера в 16:30

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Названа замена отдыху в Турции

Телеканал 360°00:03

Названы альтернативы отдыху в Турции для россиян

Московский Комсомолец23:40

Названы альтернативы отдыху в Турции для россиян

Российская газета21:56

Россиянам назвали альтернативу отдыху в Турции

Lenta.ru20:57

Названы альтернативы отдыху в Турции

РИА Новостивчера в 16:30

Отдых в Болгарии является хорошей альтернативой Турции — ассоциация туризма

ИА Красная Веснавчера в 15:18

Глава Ассоциации уральских турфирм о закрытии Турции: «Через 30 дней места на курортах РФ закончатся»

ФедералПрессвчера в 08:53
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Газета.Ruвчера в 13:27

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Украина.рувчера в 10:29