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RuNews24.ru

Болгарские курорты могут стать альтернативой отдыху в Турции

По словам Мальцева, африканские страны Тунис и Марокко не могут в полной мере стать альтернативой летнему отдыху в Турции из-за климатических условий. В Египте тоже в летний период жарко, тогда как в Болгарии в это время года климат мягче.В источнике
С чего всё началось

Названы альтернативы отдыху в Турции

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
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