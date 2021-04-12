По словам Мальцева, африканские страны Тунис и Марокко не могут в полной мере стать альтернативой летнему отдыху в Турции из-за климатических условий. В Египте тоже в летний период жарко, тогда как в Болгарии в это время года климат мягче.

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С чего всё началось Названы альтернативы отдыху в Турции Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. РИА Новости вчера в 16:30