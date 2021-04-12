Болгарские курорты могут стать альтернативой отдыху в Турции
По словам Мальцева, африканские страны Тунис и Марокко не могут в полной мере стать альтернативой летнему отдыху в Турции из-за климатических условий. В Египте тоже в летний период жарко, тогда как в Болгарии в это время года климат мягче.В источнике
С чего всё началось
Названы альтернативы отдыху в Турции
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
РИА Новостивчера в 16:30
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Отдых в Болгарии является хорошей альтернативой Турции — ассоциация туризма
ИА Красная Веснавчера в 15:18