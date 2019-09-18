Столичный футбольный клуб ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча, которую москвичи провели на выезде, завершилась триумфом хозяев поля со счетом 5:1.

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