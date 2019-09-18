Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМосковский ЦСКА уступил «Лудогорцу» в матче Лиги Европы

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
Столичный футбольный клуб ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча, которую москвичи провели на выезде, завершилась триумфом хозяев поля со счетом 5:1.
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