Будьте в Плюсе

Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы

Мир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международной аналитик Боян Чуков.
РИА Новости
"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил он.
РИА Новости
Также Чуков раскритиковал болгарские власти за стремление "войти в схему, из которой многие другие народы хотят выйти".
РИА Новости
В посольстве подтверждают, что новый порядок платежей будет осуществляться в рублях через специальный счет в «Газпромбанке» при сохранении текущей цены и других параметров действующих контрактов.
ИА REX

Подробнее о событии

Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы
РИА Новости14:59
Боян Чуков: Россия хочет, чтобы мир вышел из долларовой матрицы (БНР, Болгария)
ИноСМИ08:45
Россия выводит мир из долларовой матрицы
ИА REX04:27
Показать все источники

Интересное

Пентагон направил Украине первые 100 барражирующих снарядов Switchblade

Пентагон уже отгрузил первые 100 барражирующих снарядов Switchblade для Киева, они направлены Украине, сообщил официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби.
RT на русском14:33

США ввели санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка

США ввели санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
Известия13:54

Президент Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран-гарантов безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk заявил о том, что встреча предполагаемых стран-гарантов безопасности Украины точно состоится и ряд стран ее уже подтвердили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru14:38

На 76-м году жизни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
РИА Новости10:35

Минобороны: под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства

ВКС уничтожили топливную базу и скопление военной техники под Харьковом, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игороь Конашенков.
РИА Новости15:06

Скончался раскрытый в США разведчик из группы Анны Чапман

«Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», — говорится в сообщении.
РБК11:15

Кабмин утвердил новый порядок назначения инвалидности

Новые правила для установления и подтверждения инвалидности вводятся в России.
ТАСС03:35

Доллар опустился ниже 80 руб. впервые с 23 февраля

Доллар и евро активно дешевеют на Московской бирже в среду вечером, доллар упал ниже отметки 80 руб. впервые с 23 февраля, евро торгуется по направлению к отметке 87 руб. Тем самым рубль полностью отыграл потери с начала военной спецоперации на Украине.
Интерфакс11:59

Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы «Тюльпан»

В бой вступают 240-мм самоходные минометы резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан".
Российская газета14:35

Nicola Porro: итальянский журналист Батталья объяснил, почему он поддерживает Путина

Итальянский журналист и политический обозреватель Франко Батталья в статье для портала Nicola Porro поддержал президента России Владимира Путина.
РИА Новости13:03