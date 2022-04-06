РИА НовостиБолгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицыМир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международный аналитик Боян Чуков.РИА НовостиРоссия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем, указал эксперт.Газета.Ru"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил он.РИА НовостиВ конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаPravda.RuГлавный региональныйИА REXГазета.RuИноСМИРЕН ТВКолыма-информТелеканал 360°Радио Комсомольская правдаНациональная служба новостейLive24ЦарьградПодробнее о событииБолгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицыГазета.Ru17:45Болгарский экономист Чуков рассказал, что Россия выводит мир из-под влияния доллараРЕН ТВ17:26Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицыРИА Новостивчера в 14:59Политолог Чуков заявил о важной роли России в выходе мира из долларовой матрицыLenta.ruвчера в 15:50Болгарский экономист: Россия выводит мир из долларовой матрицыURA.Ruвчера в 15:38«Радио Болгария»: Россия выводит мир из долларовой зависимостиBanki Loansвчера в 15:17Экономист Чуков: действия России освобождают мир от долларовой зависимостиФАНвчера в 16:49Показать ещёОценить904Поделиться