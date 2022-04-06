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Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы

Мир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария
" международный аналитик Боян Чуков.
РИА Новости
Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем, указал эксперт.
Газета.Ru
"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил он.
РИА Новости
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
Lenta.ru

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Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы
Газета.Ru17:45
Болгарский экономист Чуков рассказал, что Россия выводит мир из-под влияния доллара
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Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы
РИА Новостивчера в 14:59
Политолог Чуков заявил о важной роли России в выходе мира из долларовой матрицы
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Болгарский экономист: Россия выводит мир из долларовой матрицы
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