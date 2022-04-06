РИА НовостиБолгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицыМир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международный аналитик Боян Чуков.РИА НовостиЭксперт отметил, что Россия начала торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем.Life.ru"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил он.РИА НовостиНапример, США и ряд других государств ввели запрет на импорт российских энергоресурсов.РЕН ТВЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаPravda.RuГлавный региональныйИА REXГазета.RuИноСМИКолыма-информНациональная служба новостейПодробнее о событииБолгарский экономист Чуков рассказал, что Россия выводит мир из-под влияния доллараРЕН ТВ17:26Болгарский экономист: Россия выводит мир из долларовой матрицыURA.Ruвчера в 15:38Экономист Чуков: действия России освобождают мир от долларовой зависимостиФАНвчера в 16:49Политолог Чуков заявил о важной роли России в выходе мира из долларовой матрицыLenta.ruвчера в 15:50Экономист Чуков: Россия выводит мировую экономику из долларовой зависимостиГлавный региональный17:09«Радио Болгария»: Россия выводит мир из долларовой зависимостиBanki Loansвчера в 15:17Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицыРИА Новостивчера в 14:59Показать ещёОценить557Поделиться