Возглавляемая США НАТО в последние десятилетия всячески пытается "устранить" Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом, и, как отмечают наблюдатели, ее цель в том, чтобы продолжать разделять и ослаблять Россию.