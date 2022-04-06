Опрошенные РБК представители таксопарков рассказали, что в новых экономических условиях они столкнулись с проблемами, которые могут потенциально привести к сокращению их количества в стране и ухудшению качества сервисов.
Возглавляемая США НАТО в последние десятилетия всячески пытается "устранить" Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом, и, как отмечают наблюдатели, ее цель в том, чтобы продолжать разделять и ослаблять Россию.
Издание утверждает, что Черышева и Терестала через Sputnik Meedia создали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовым средствам в объеме € 350 тыс. Кроме того, эстонские правоохранители считают, что Черышева и Терестала продолжали поддерживать работу портала Sputnik Meedia после санкций, введенных Европейским союзом 1 марта 2022 года.