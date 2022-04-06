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Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы

Мир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международной аналитик Боян Чуков.
РИА Новости
Также Чуков раскритиковал болгарские власти за стремление "войти в схему, из которой многие другие народы хотят выйти".
РИА Новости
Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.
РИА Новости
"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил Чуков.
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Подробнее о событии

Боян Чуков: Россия хочет, чтобы мир вышел из долларовой матрицы (БНР, Болгария)
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«Радио Болгария»: Россия выводит мир из долларовой зависимости
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Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы
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Болгарский экономист: Россия выводит мир из долларовой матрицы
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Россия выводит мир из долларовой матрицы
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