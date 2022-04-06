РИА НовостиБолгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицыМир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международной аналитик Боян Чуков.РИА НовостиТакже Чуков раскритиковал болгарские власти за стремление "войти в схему, из которой многие другие народы хотят выйти".РИА НовостиЦентробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.РИА Новости"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил Чуков.Banki LoansЧитать далееСвернутьИА REXИА REXИноСМИПодробнее о событииБоян Чуков: Россия хочет, чтобы мир вышел из долларовой матрицы (БНР, Болгария)ИноСМИ08:45«Радио Болгария»: Россия выводит мир из долларовой зависимостиBanki Loans15:17Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицыРИА Новости14:59Болгарский экономист: Россия выводит мир из долларовой матрицыURA.Ru15:38Россия выводит мир из долларовой матрицыИА REX04:27Показать ещёОценить45Поделиться