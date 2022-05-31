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Болгарский газоразработчик Казанджиев заявил о попадании страны в российскую «ловушку»

Болгарии следовало бы использовать газ как оружие в ответ на прекращение поставок из России, однако София оказалась в ловушке у Москвы, считает специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев.
РИА Новости
«Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов», — добавил Казанджиев.
Известия
В Софии, напомним, ранее отказались платить за поставки российского газа в рублях, в связи с чем поставки были прекращены.
Pravda.Ru
В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства.
Известия

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