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Болгарский министр Николов объяснил отказ платить за газ в рублях значительными рисками

Отказ Болгарии платить за поставляемый российский газ в рублях связан в первую очередь со значительными рисками.
Lenta.ru
Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил об опасениях, что российский банк, ответственный за конвертацию платежей в рубли, решит не соблюдать договорённости.
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26 апреля Минэнерго Болгарии сообщило, что «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» о приостановке поставок.
РБК
«Болгария соблюдает все договоры с "Газпромом", в том числе договор транзита. Одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо», — подчеркнул он.
Lenta.ru

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