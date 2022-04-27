Lenta.ruБолгарский министр Николов объяснил отказ платить за газ в рублях значительными рискамиОтказ Болгарии платить за поставляемый российский газ в рублях связан в первую очередь со значительными рисками.Lenta.ruМинистр энергетики Болгарии Александр Николов заявил об опасениях, что российский банк, ответственный за конвертацию платежей в рубли, решит не соблюдать договорённости.Наша версия26 апреля Минэнерго Болгарии сообщило, что «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» о приостановке поставок.РБК«Болгария соблюдает все договоры с "Газпромом", в том числе договор транзита. Одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо», — подчеркнул он.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНПодробнее о событииБолгария может столкнуться со значительными рисками в случае оплаты российского газа рублямиФАН09:04Болгария объяснила отказ от оплаты газа в рублях «значительными рисками»РБК04:36В Болгарии назвали причину отказа от оплаты российского газа в рубляхBanki Loans08:12Болгарский министр Николов объяснил отказ платить за газ в рублях значительными рискамиLenta.ru07:41Болгария объяснила, почему не стала платить за газ на новых условияхВнешнеэкономические связи05:35В Болгарии объяснили отказ платить за российский газ в рубляхНаша версия08:47Показать ещёОценить85Поделиться