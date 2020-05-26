Огнян Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg написал, что Россия вместо благодарности "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Журналист сделал вывод, что Россия якобы исключила Болгарию из истории письменности, созданной братьями Кириллом и Мефодием.

Общество Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК. 157

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,7K

Происшествия Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11 Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 5

Культура О съемках сцен секса рассказал актер сериала «Великая» Роль Петра III в комедийном сериале «Великая» исполнил актер Николас Холт.

Здоровье На Кубани уже 3337 человек заболели коронавирусом Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Краснодаре (20 случаев), в Армавире и Мостовском районе – по 8 случаев, семь человек заболели в Сочи, — сообщают в оперативном региональном штабе. 1K

Политика Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. 7

Общество В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев. 560

Общество Минкомсвязь: данные оформлявших цифровые пропуска будут уничтожены Несколько дней назад в блоге компании AnalogBytes Conference проанализировали текст соглашения на обработку персональных данных, с которым соглашаются граждане при оформлении пропусков.

Общество В России повысят накопительные пенсии В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.

Гаджеты Samsung разработала новый чип безопасности для смартфонов Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics анонсировал новый чип безопасности для мобильных девайсов, решающий проблемы защищенного хранения конфиденциальных данных.

Происшествия В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.

Политика На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву". 17

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Общество Математик указал на нелогичность статистики по коронавирусу в РФ Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99». 1

Общество Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.

Общество ФАС поручила проверить наличие сговоров между «Магнитом» и другими сетями в 56 регионах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия В Москве найден мертвым генерал ФСБ В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.