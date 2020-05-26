Общество

Кавказ ПостКавказ ПостБолгарский писатель заявил, что Россия «присвоила» кириллицу

Огнян Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg написал, что Россия вместо благодарности "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Журналист сделал вывод, что Россия якобы исключила Болгарию из истории письменности, созданной братьями Кириллом и Мефодием.
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Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

РИА Новостивчера в 21:29

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Газета.Ruвчера в 22:54

Болгарский писатель обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

РЕН ТВвчера в 22:33

В Болгарии обвинили Россию в «присвоении» кириллицы

URA.Ruвчера в 22:21

Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы

Известиявчера в 22:20

В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу

Московский Комсомолецвчера в 22:00

У одних победу, у других кириллицу? Болгарский писатель выступил с обвинением в адрес России

Царьград00:24
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Роль Петра III в комедийном сериале «Великая» исполнил актер Николас Холт.
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