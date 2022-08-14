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Болгарский политик Петков предрек экономический кризис из-за нехватки российского газа

Главы партии «Альтернатива болгарского возрождения», бывший министр внутренних дел Болгарии Румен Петков предрек миру экономический кризис из-за нехватки российского газа.
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По словам Петкова, прежнее правительство Болгарии обострило взаимоотношения с Россией.
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«Многие болгары не смогут оплачивать газ зимой (...) У нас химическая промышленность, производство цемента, металлургическая промышленность, которым необходим газ. Наверное, некоторые наши предприятия приостановят работу», — заключил он.
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Поставки российского газа в Болгарию остановились 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты.
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Болгарский политик Петков предрек экономический кризис из-за нехватки российского газа
Lenta.ru11:19
Болгарский политик предрёк экономический кризис из-за нехватки российского газа
Говорит Москва10:42
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