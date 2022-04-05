«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.
Ремонтные бригады компании "Читаэнерго" (филиал "Россети Сибирь") вечером во вторник восстановили электроснабжение для всех домов в Чите, которые остались без света из-за повреждения линии электропередачи, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Ранее в Кремле, отвечая на вопрос об идее президента Зеленского провести референдум, заявили, что Украина — суверенное государство, которое может проводить собственные внутригосударственные процедуры в контексте переговоров с Россией.