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Болгарский социолог Христов заявил, что Россия станет новым «полюсом силы»

Старому миропорядку пришел конец, однако новый еще не наступил, заявил
 в эфире Радио Болгария социолог Иво Христов.
РИА Новости
"Буквально на наших глазах ликвидируется так называемый средний класс. Проблема в том, что происходит ускорение истории", — заявил социолог в эфире.
Газета.Ru
Только Китай и Россия смогут внести равновесие в политику США.
ФАН
Комбинация Китая и России — единственное, что может уравновесить США и составить конкуренцию, считает Иво Христов.
РИА Новости

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