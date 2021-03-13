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BFM.ru
BFM.ru

Болгарского журналиста оштрафовали за представление для Марии Захаровой

В Москве за мелкое хулиганство оштрафован на 500 рублей журналист из Болгарии Борис Анзов. Он устроил у здания МИД России целое представление, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
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Захарова после инцидента с болгарским журналистом призвала мужчин быть сдержаннее

Комсомольская правда17:29

Болгарского журналиста задержали за «вооруженное» выступление около МИД ради Захаровой

Национальная служба новостейвчера в 03:51

Захарова ответила сделавшему ей предложение болгарину

Lenta.ru16:23

Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом, устроившим представление у МИД РФ

ТАССвчера в 15:59

Видео из Сети. У МИДа прошла странная акция с кнутом и игрушками

Вести.Ruвчера в 06:29

У здания МИД задержали журналиста, приехавшего на коне свататься к Захаровой

НТВвчера в 04:25

Захарова прокомментировала попытку сватовства иностранного журналиста

Московский Комсомолец17:25
Интересное

Прокуратура Магадана проверит высадившего на мороз школьника водителя

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке «Северное сияние» в Магадане», — говорится в сообщении.
РБК19:22

При пожаре в Новосибирской области погибли взрослый и два ребенка

Взрослый и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирской области, еще два ребенка были доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новостивчера в 12:47

Европа снова выбрала «Союз» для запуска спутников Galileo вместо Ariane 6

Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
ПРАЙМ19:05

Ларссон получил травму в дерби с «Динамо», Джордана унесли на носилках

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон получил травму в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:1). В компенсированное арбитром ко второму тайму время 23-летнего шведа унесли на носилках, его заменил голландский хавбек Йоррит Хендрикс.
Футбол Россиивчера в 13:40