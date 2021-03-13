Болгарского журналиста оштрафовали за представление для Марии Захаровой
В Москве за мелкое хулиганство оштрафован на 500 рублей журналист из Болгарии Борис Анзов. Он устроил у здания МИД России целое представление, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
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Захарова после инцидента с болгарским журналистом призвала мужчин быть сдержаннее
Комсомольская правда17:29
Болгарского журналиста задержали за «вооруженное» выступление около МИД ради Захаровой
Национальная служба новостейвчера в 03:51