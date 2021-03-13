Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

Болгарского журналиста оштрафовали за представление для Марии Захаровой

В Москве за мелкое хулиганство оштрафован на 500 рублей журналист из Болгарии Борис Анзов. Он устроил у здания МИД России целое представление, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
Слово и Дело
Московский Комсомолец
Политическая Экспертиза
Lenta.ru
Комсомольская правда
Профиль
RuNews24.ru
Аргументы недели
ИА Красная Весна
НТВ
Газета.Ru
ФАН
Политика Сегодня

Подробнее о событии

Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом, устроившим представление у МИД РФ

ТАССвчера в 15:59

Захарова прокомментировала попытку сватовства иностранного журналиста

Московский Комсомолец17:25

Захарова ответила сделавшему ей предложение болгарину

Lenta.ru16:23

Захарова после инцидента с болгарским журналистом призвала мужчин быть сдержаннее

Комсомольская правда17:29

Видео из Сети. У МИДа прошла странная акция с кнутом и игрушками

Вести.Ruвчера в 06:29

У здания МИД задержали журналиста, приехавшего на коне свататься к Захаровой

НТВвчера в 04:25

Болгарского журналиста задержали за «вооруженное» выступление около МИД ради Захаровой

Национальная служба новостейвчера в 03:51
Интересное

РИА Новости: Европа предпочла запустить Galileo на «Союзе»

Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется провести в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-СТ», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
RT на русском19:37

Астрофизик Мартин Рис раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса

Британский астрофизик Мартин Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае подверг критике идею основателя SpaceX Илона Маска по отправке миллиона человек на Марс к 2050 году.
SM Newsвчера в 13:03

Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа

Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал в статье для Myśl Polska, чем закончилась для простых украинцев попытка Киева "отказаться" от поставок природного газа из России.
РИА Новости18:43