Политика

ИзвестияИзвестияБоливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик. Все дипломаты, представляющие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, должны немедленно покинуть Боливию из-за нарушения дипломатических правил, приводит слова министра BBC News.
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с чего всё началось
Карен Лонгарик рассказала, что за последние дни прекращены полномочия 80 процентов дипломатов, которые были назначены в период нахождения у власти бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщает портал Erbol
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В Анкаре заявили о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию

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В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки

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Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
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