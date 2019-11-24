Политика
Вести.RuБоливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования
Законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии Эво Моралеса от уголовного преследования, не будет подписан временным главой государства Жанин Аньес. Исполняющая обязанности президента Боливии пояснила, что приняла ясное и твердое решение о том, что не будет подписывать этот закон.
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Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Политика
Конгресс США намерен блокировать «Северный поток» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Музыка
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
Общество
Составлены правила общения с космонавтами
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Здоровье
Определены пять компонентов для здоровой и долгой жизни
Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
Футбол
«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Космос
Hubble нашел эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Политика
Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики
Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Здоровье
Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Музыка
Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
В Москве прошел съезд «Единой России»
Медведев, борясь с самовыдвиженцами, пытается обновить устаревший проект под названием «Единая Россия», считает политолог Дмитрий Орешкин.
Хоккей
«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Общество
Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно
Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.