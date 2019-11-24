Политика

Вести.RuВести.RuБоливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

Законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии Эво Моралеса от уголовного преследования, не будет подписан временным главой государства Жанин Аньес. Исполняющая обязанности президента Боливии пояснила, что приняла ясное и твердое решение о том, что не будет подписывать этот закон.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сенат Боливии отложил предоставление Моралесу иммунитета от уголовного преследования

ТАСС20:06

Новые власти Боливии не примут закон «о безнаказанности» Моралеса

REGNUM18:13

Исполняющая обязанности президента Боливии не принала законопроект о защите Моралеса

Газета.Ru17:36

И.о. президента Боливии отвергла законопроект о защите Моралеса

Известия18:33

Врио президента Боливии отвергла законопроект о защите Моралеса

RT на русском17:20

Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

Вести.Ru19:01

Аньес отвергла проект о защите Моралеса от уголовного преследования

РИА Новости17:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:43, Ашберн
Политика

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
RT на русском 04:31
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости 21:15
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Политика

Конгресс США намерен блокировать «Северный поток» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 22:37
Музыка

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске

Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
ИрСити 10:43
Общество

Составлены правила общения с космонавтами

В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
РИА Новости 19:05
Фигурное катание

Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Матч ТВ 05:09
Здоровье

Определены пять компонентов для здоровой и долгой жизни

Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
Мойка78 22:00
Футбол

«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

Аргументы и Факты 18:04
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru 21 ноября в 22:29
Космос

Hubble нашел эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной

Российская газета 21 ноября в 04:21
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Политика

Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
РИА Новости 19:19
Музыка

Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде

Playboyrussia.com 21 ноября в 06:49
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Здоровье

Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины

Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Известия 21 ноября в 10:33
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия 22:13
Музыка

Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе

Слово и Дело 19:18
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК 15:40
Политика

В Москве прошел съезд «Единой России»

Медведев, борясь с самовыдвиженцами, пытается обновить устаревший проект под названием «Единая Россия», считает политолог Дмитрий Орешкин.
Эхо Москвы 22:00
Общество

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости 21:48
Хоккей

«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал

Красная весна 19:23
Армия и оружие

В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

Life.ru 20:23
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

Вести.Ru вчера в 14:18
Общество

Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно

Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».
Ридус 09:54
Единоборства

Каллум Смит победил Райдера и сохранил чемпионский титул

Матч ТВ 18:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 07:10
Теннис

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная России уступила Канаде

P1spb.ru 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный и политический деятель. Президент Боливии. 10 ноября 2019 года, после массовых демонстраций, вызванных его переизбранием, ушёл в отставку. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководившим Боливией, за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боливия
Государство в Южной Америке
Государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке - с Парагваем, на юге - с Аргентиной, на юго-западе и западе - с Чили и Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное