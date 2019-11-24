Политика
Вести.RuБоливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования
Законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии Эво Моралеса от уголовного преследования, не будет подписан временным главой государства Жанин Аньес. Исполняющая обязанности президента Боливии пояснила, что приняла ясное и твердое решение о том, что не будет подписывать этот закон.
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Исполняющая обязанности президента Боливии не принала законопроект о защите Моралеса
Газета.Ruвчера в 17:36
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