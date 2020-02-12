Политика

RT на русскомRT на русскомБоливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
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