Политика
RT на русскомБоливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
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Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Авто
Базовая версия Skoda Karoq появится в России в конце 2020 года
Базовая версия кроссовера Skoda Karoq появится в России в 4-м квартале 2020 года.
Происшествия
Жительница Кубани пожаловалась Бастрыкину, что после гибели ее мужа при обвале грунта не хотели возбуждать дело
Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку в Краснодарском крае, где долгое время не возбуждали уголовное дело после гибели мужчины-горняка Глава ведомства 12 февраля провел в Москве личный прием граждан.
Футбол
Соболев рассказал о срыве перехода в клуб из АПЛ
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете
112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится
Представитель королевской семьи отметил, что это было совместным решением супругов.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Футбол
Кардозу может перейти из «Динамо» в «Тамбов»
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Гаджеты
Samsung показал новый складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Трансляция шла на YouTube-канале производителя.
Экономика
Центробанк продает Сбербанк правительству
Стало известно, что ЦБ РФ продаст правительству принадлежащий ему контрольный пакет акций Сбербанка - 50% плюс одна акция.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA GeForce MX330 и MX350 готовятся к выходу
NVIDIA скоро выпустит свои новые видеокарты для маломощных ноутбуков. Речь идёт о моделях MX330 и MX350.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Наука
Ученые: беременным женщинам следует отказаться от косметики
Ранее группа ирландских исследователей, представляющих Университетский колледж Дублина, пришли к выводу, что беременным женщинам следует избегать употребления напитков с кофеином, включая кофе и даже чрезмерное количество чая.
Здоровье
В Новокузнецке могут закрыть все школы на карантин
В Новокузнецке на сегодняшний день полностью закрыты на карантин 3 школы: №20, №93 и лицей №34.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Шоу-бизнес
Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.
Здоровье
Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
Обострение ситуации в Идлибе обсудили сегодня президенты России и Турции.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.