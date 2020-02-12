Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Экономика Центробанк продает Сбербанк правительству Стало известно, что ЦБ РФ продаст правительству принадлежащий ему контрольный пакет акций Сбербанка - 50% плюс одна акция.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Наука Ученые: беременным женщинам следует отказаться от косметики Ранее группа ирландских исследователей, представляющих Университетский колледж Дублина, пришли к выводу, что беременным женщинам следует избегать употребления напитков с кофеином, включая кофе и даже чрезмерное количество чая.

Шоу-бизнес Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Происшествия Под Псковом в ДТП погибли восемь человек На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.