Политика
RT на русскомБоливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Программа писателя под названием Dollar Baby продает права на экранизации рассказов Кинга за доллар при условии, что снятый фильм будет не более 40 минут длительностью.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Волейбол
Казанский «Зенит» уступил «Ястржебски» в Лиге чемпионов
В матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин "Ястржебски" дома обыграл казанский "Зенит" (3:1).
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Футбол
Гюндоган не перешел в «Ливерпуль» из-за Клоппа
Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган мог воссоединиться с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле».
Энергетика
«Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти
7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.
Технологии
В Австралии и Британии выйдет спин-офф «Смешариков» о науке
Научно-познавательный спин-офф сериала "Смешарики" под названием "ПинКод" знакомит детей с миром инноваций, технологий и открытий.
Космос
Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner
В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Аршавина отметила второй день рождения без него
Вчера младшей дочери скандально известного Андрея Аршавина исполнилось три года.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Футбол
Неймара обвинили в организации VIP-проституции
Global Look Press Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, подает на футболиста новый иск.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
Кино
«Триколор» запустил девять собственных фильмовых каналов
На OTT-сервисе «Триколора» запущено вещание каналов «Родное», «Сваты» и «Солдаты».
Общество
В ВОЗ назвали сроки тестирования вакцины от коронавируса на людях
Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан заявила на брифинге, что вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через три-четыре месяца.
Хоккей
«Авангард» в серии буллитов одолел казанский «Ак Барс»
Экономика
Немецкая Innogy разместит 770 МВт мощностей возобновляемой энергии на цифровой платформе
Немецкая энергетическая компания Innogy разместит более 700 МВт мощностей возобновляемой энергии на цифровой платформе Instatrust, принадлежащей DNV GL.
Хоккей
Матч НХЛ был прерван из-за потери сознания хоккеистом
Политика
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Культура
Юлия Ахмедова рассказала, что считает главным в отношениях
Общество
В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото
Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Футбол
Нападающий «Барселоны» Дембеле пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл на полгода из-за травмы и будет вынужден пропустить Евро-2020.
Технологии
Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса
Ученые опубликовали карту, которая демонстрирует динамику распространения коронавируса по планете.
Здоровье
В Астрахани главврачи поликлиник станут ближе к пациентам
Хочется отметить, что до того, как стать министром здравоохранения, Фёдор Орлов с 2004 по 2008 год возглавлял МУЗ «Городская больница № 5», а с 2008 по 2019 год был главным врачом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 имени С. М. Кирова».
Общество
112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.