Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.

Кино Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар Программа писателя под названием Dollar Baby продает права на экранизации рассказов Кинга за доллар при условии, что снятый фильм будет не более 40 минут длительностью.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Энергетика «Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти 7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Интернет Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.

Футбол Неймара обвинили в организации VIP-проституции Global Look Press Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, подает на футболиста новый иск.

Общество В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».

Здоровье В Астрахани главврачи поликлиник станут ближе к пациентам Хочется отметить, что до того, как стать министром здравоохранения, Фёдор Орлов с 2004 по 2008 год возглавлял МУЗ «Городская больница № 5», а с 2008 по 2019 год был главным врачом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 имени С. М. Кирова».