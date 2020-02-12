Политика
RT на русскомБоливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
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Здоровье
Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса
В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
Гаджеты
Samsung представил флагманские Galaxy S20
Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Происшествия
В Приамурье нашли мертвого полицейского
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с канадской миллионершей
Артист Прохор Шаляпин подтвердил, что он встречается с миллионершей по имени Татьяна.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Авто
Внедорожник Toyota Land Cruiser получил спецверсию Sahara Horizon
Всего японский автопроизводитель собирается выпустить 400 внедорожников Toyota Land Cruiser в особом исполнении Sahara Horizon.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Армия и оружие
Пентагон назвал Россию и Китай основными угрозами для США в Африке
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Игры
Для PlayStation 4 бесплатно раздают тему по The Last of Us Part II
Наука
Возраст человека научились определять по микробиому
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали модель с машинным обучением, которая может предсказывать возраст человека на основе анализа его микробиома.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Игры
Ubisoft анонсировала новую игру в серии Prince of Persia — головоломку для VR-устройств
Ubisoft представила Prince of Persia: The Dagger of Time — кооперативную головоломку в виртуальной реальности.
Экономика
Директор «Нафтогаза» пожаловался на задержку выплаты премии
Исполнительный директор НАК «НАфтогаз» Юрий Витренко обратился к председателю компании Андрею Коболеву в связи с невыплатой премии за «победу» над Газпромом.
Здоровье
Названы виды боли, при которых нужно срочно вести детей к врачу
Если ребенок начал жаловаться на них, его срочно нужно вести на обследование.
Общество
WSJ: Безос приобрел поместье в Беверли-Хиллз за рекордную сумму
Американский предприниматель, основателем компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос, приобрел поместье в городе Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.