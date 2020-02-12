Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.

Здоровье Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

Гаджеты Samsung представил флагманские Galaxy S20 Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Наука Возраст человека научились определять по микробиому Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали модель с машинным обучением, которая может предсказывать возраст человека на основе анализа его микробиома.