Политика
RT на русскомБоливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
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Футбол
Умер футболист Валерий Рейнгольд
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Лондоне
Британские СМИ сообщили о первом зафиксированном медиками случае заражения коронавирусом нового типа в Лондоне.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета Дугарь нагло врет во время суда
На Украине продолжают рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Сейчас особое внимание уделяется подозреваемой Яне Дугарь.
Политика
Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Космос
Космический телескоп CHEOPS делает первые снимки
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Армия и оружие
Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
Теннис
Медведев уступил Поспишилу на турнире АТР в Роттердаме
В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме россиянин Даниил Медведев уступил представителю Канады Вашеку Поспишилу.
Происшествия
Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу
Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
Кино
Walt DIsney снимет продолжение фильма «Дорогая, я уменьшил детей»
Студия Walt DIsney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей".
Общество
На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Культура
Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки
Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится в выходной
День голосования по поправкам в Конституцию сделают всероссийским выходным.
Футбол
Слуцкий ответил на шутку Дзюбы в Instagram
Экономика
Индексы Dow Jones и S&P 500 поставили новые рекорды
Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials достигли рекордных максимумов через несколько минут после открытия торгов.
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Нетаньяху обвинил ООН в попытках очернить Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал публикацию доклада ООН о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, заявив, что это является попыткой очернить Израиль.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Футбол
«Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Марсель»
В 1/2 финала Кубка Франции «Лион» на своем поле одержал победу над «Марселем» со счетом 1:0. На 82-й минуте Токо Экамби протащил мяч по флангу и выдал пас поперек на Траоре, который в касание продлил в штрафную на Ауа.
Политика
Двойная память: в Дрездене пройдет антинацистский марш
На протяжении 20 последних лет неонацисты припоминают падение Дрездена и устраивают марши «справедливости», выкрикивая лозунги из прошлого.