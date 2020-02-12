Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Происшествия Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.

Армия и оружие Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Общество Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Нетаньяху обвинил ООН в попытках очернить Израиль Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал публикацию доклада ООН о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, заявив, что это является попыткой очернить Израиль.

Экономика Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.

Футбол «Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Марсель» В 1/2 финала Кубка Франции «Лион» на своем поле одержал победу над «Марселем» со счетом 1:0. На 82-й минуте Токо Экамби протащил мяч по флангу и выдал пас поперек на Траоре, который в касание продлил в штрафную на Ауа.