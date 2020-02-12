Политика
RT на русскомБоливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
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Футбол
«Тамбов» может подписать полузащитника «Динамо»
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Армия и оружие
Эрдоган поставил Сирии ультиматум
Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Общество
Круизному судну разрешили зайти в порт после отказа пяти стран
Камбоджа согласилась разрешить зайти в порт круизному судну MS Westerdam, которому отказали пять стран из-за боязни коронавируса.
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Музыка
Группа Aerosmith выступит летом в Москве
Американская группа Aerosmith даст концерт в Москве. Коллектив отправился в тур в честь своего 50-летия.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 175 человек
Общество
Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов
"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица.
Армия и оружие
Киев решит главную проблему Украины последним наступлением на Донбасс
Сбежавший немецкий скинхед пожелал карателям удачного поражения на Донбассе У Зеленского требуют зачистить Донбасс «до Ростова» Так, бывший военнослужащий и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми в эфире радиостанции «Аврора» предложил в одночасье избавить Украину от самых ортодоксальных националистов последним походом на Луганскую и Донецкую народные республики.
Происшествия
Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака
Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Космос
Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур 19 марта
Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен его запуск на Международную космическую станцию (МКС).
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Политика
Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса
Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Политика
WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Экономика
В России подешевели загородные дома и дачи
По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Шоу-бизнес
Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями
Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
Происшествия
В «Галерее» группа молодых людей подралась с охраной ТЦ
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Футбол
«Спартак» разгромил «Грассхоппер» на клубном ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" со счетом 8:1 разгромил швейцарский "Грассхоппер" в стартовом матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".