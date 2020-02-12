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Музыка Группа Aerosmith выступит летом в Москве Американская группа Aerosmith даст концерт в Москве. Коллектив отправился в тур в честь своего 50-летия.

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