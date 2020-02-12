Политика

Мой БрянскМой БрянскБоливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра

Строительство приостановлено до тех пор, пока парламент и прокуратура не выскажутся по этому вопросу Правительство Боливии приостанавливает совместный с «Росатомом» проект по строительству в стране ядерного центра, сообщает РИА Новости.
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