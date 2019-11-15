Политика
ТАССБоливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой
Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. С таким заявлением выступила пятницу глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным руководителем государства Жанин Аньес.
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Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Общество
Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой
Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Шоу-бизнес
Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Авто
По словам босса GM, популярность седанов снова вырастет
В течение последних нескольких лет, по всему миру все большую и большую популярность стали набирать кроссоверы, внедорожники и пикапы, а продажи классических седанов при этом стали падать.
Футбол
Хачатурянц заявил, что российским арбитрам поднимут зарплату
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что российским футбольным арбитрам планируют поднять зарплаты.
Политика
Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний конгрессу
В США суд признал виновным Роджера Стоуна, бывшего советника президента США Дональда Трампа, по делу о даче ложных показаний конгрессу.
Политика
Представителем кабмина Украины в Раде назначена депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк назначена представителем правительства в парламенте вместе Ирины Верещук, которая ранее отказалась от этой должности.
Игры
Obsidian анонсировала игру на выживание Grounded
Музыка
Бузова пообещала выступить на «Евровидении»
Общество
В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка
Напомним, что 12 ноября в Венецию пришло сильнейшее за последние полвека наводнение. 13 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
Политика
Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Общество
Суд в США арестовал россиянина Буркова
Политика
США расширили санкционные списки по Кубе
Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.
Политика
ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.