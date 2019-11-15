Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. С таким заявлением выступила пятницу глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным руководителем государства Жанин Аньес.

Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

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