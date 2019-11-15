Политика

REGNUMREGNUMБоливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом 15 ноября сообщила министр иностранных дел республики Карен Лонгарик. «Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии», — заявила новый глава МИД Боливии.
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Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

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Временные власти Боливии намерены выйти из Союза южноамериканских наций

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В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
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Решение президента США Дональда Трампа о выводе части американских военнослужащих из Сирии было правильным.
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Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина

Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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На военных складах в Харьковской области произошли взрывы

На военных складах в Балаклее Харьковской области в пятницу произошли взрывы, четыре человека пострадали.
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Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
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Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

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Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

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«Стань джедаем»: вышел новый трейлер игры Fallen Order

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4.
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Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Игры

Вышел трейлер новой Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2020 станет одиннадцатой частью в серии. Сыграть в нее можно будет на Windows 10 и Xbox One.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
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Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие

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Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
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В России разработан максимально эффективный способ борьбы с раком

В институте "МИСиС" специалисты создали максимально эффективный уникальный способ борьбы с разновидностью рака.
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Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Армия и оружие

Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю

Радикалы выпустили ракеты через несколько часов после заключения перемирия, говорится в распространённом заявлении израильских военных.
Говорит Москва вчера в 04:19
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
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Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 07:05
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Растительный препарат может привести к заболеваниям печени

Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
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Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
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Valve изменила систему репортов в Dota 2

В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.
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Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
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