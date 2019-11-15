Политика

REGNUMREGNUMБоливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом 15 ноября сообщила министр иностранных дел республики Карен Лонгарик. «Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии», — заявила новый глава МИД Боливии.
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