Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом 15 ноября сообщила министр иностранных дел республики Карен Лонгарик. «Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии», — заявила новый глава МИД Боливии.

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