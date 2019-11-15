Политика
REGNUMБоливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом 15 ноября сообщила министр иностранных дел республики Карен Лонгарик. «Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии», — заявила новый глава МИД Боливии.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Теннис
Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР
Стали известны все полуфиналисты Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне (Великобритания).
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Общество
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, который совершил самый долгий в истории беспосадочный рейс, поделились впечатлениями от путешествия.
Происшествия
Директору ЧОП предъявили обвинение после ЧП в колледже в Благовещенске
Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Экономика
С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Автоспорт
Формула-1. Квят попал в аварию на второй практике в Бразилии
Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить вторую серию свободных заездов перед Гран-при Бразилии.
Политика
Путин заявил о «полном контакте» с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
Общество
Россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манку
Россияне стали реже покупать гречневую крупу и все чаще чечевицу и манку в 2019 году.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Футбол
Стюард поразил фанатов техникой, изящно отразив мяч после удара Роналду
Работник стадиона «Алгарве» в городе Фару, где накануне, 14 ноября, сборная Португалии принимала Литву в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, удивил зрителей своей техникой.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Происшествия
Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания
Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на «Евровидении»
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Музыка