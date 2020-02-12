Политика

Телеканал RTVIТелеканал RTVIБоливия заморозила проект строительства ядерного центра с «Росатомом»

В «Росатоме» заявили, что не получали от властей Боливии уведомления о приостановке проекта. Россия и Боливия договорились о строительстве ядерного центра в Эль-Альто в 2016 году. При этом ответственность за финансирование проекта, по условиям договора, лежала на боливийских властях.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Боливия хочет остановить строительство совместного с «Росатомом» ядерного центра

Коммерсантъвчера в 13:05

«Росатом» ответил на сообщения о заморозке проекта в Боливии

РБКвчера в 16:05

Моралес: приостановка работ над ядерным центром в Боливии противоречит интересам страны

ТАССвчера в 16:49

«Росатом» продолжает работу над созданием ядерного центра в Боливии

RT на русскомвчера в 15:19

Экс-глава Боливии оценил приостановку работ над ядерным центром в Эль-Альто

REGNUMвчера в 17:25

Боливия остановила совместное с «Росатомом» строительство ядерного центра

Взгляд.рувчера в 12:17

Боливия приостановила совместный с «Росатомом» проект ядерного центра

РИА Новостивчера в 11:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 00:58, Ашберн
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

Lenta.ru вчера в 19:51
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Общество

Финская журналистка оценила обед российских школьников

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Известия 00:08
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
RT на русском 00:33
Политика

Дядю Гуайдо арестовали при попытке провезти взрывчатку в Венесуэлу

Дядю лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Хосе Маркеса арестовали при попытке провести взрывчатые вещества в Венесуэлу.
Известия вчера в 23:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Авто

Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq

Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
5 колесо вчера в 07:15
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
РБК вчера в 16:34
Политика

День голосования за поправки в Конституцию могут объявить выходным

В России могут объявить дополнительный выходной, связанный с Днём голосования за принятие поправок в Конституцию РФ.
Neva.Today 11 февраля в 06:05
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском вчера в 14:20
Здоровье

В Чите выписали из больницы заболевшего коронавирусом китайца

Как сообщает РИА Новости, медики Читы лечили его от болезни, вызванной новым типом коронавируса.
Капитал страны вчера в 02:06
Происшествия

Под Калугой женщина сбила ребенка и скрылась

По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая вместе с матерью двигалась по противоположной обочине дороги, после чего машина уехала с места происшествия.
UsedCars.ru вчера в 08:54
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru вчера в 10:40
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Футбол

Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом

Евро-футбол.ру вчера в 14:44
Экономика

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.
Ведомости вчера в 13:05
Политика

В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Газета.Ru вчера в 13:00
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК вчера в 13:13
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Игры

Сценарист Mass Effect Дрю Карпишин рассказал о корпоративности BioWare

Игромания.ру вчера в 10:44
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за 14 долларов

Smoovie и Xiaomi представили Smoovie Multifunctional Infrared Detector.
Astera вчера в 15:15
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском вчера в 01:32
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

REGNUM 11 февраля в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боливия
Государство в Южной Америке
Государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке - с Парагваем, на юге - с Аргентиной, на юго-западе и западе - с Чили и Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное