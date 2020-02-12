Политика
Телеканал RTVIБоливия заморозила проект строительства ядерного центра с «Росатомом»
В «Росатоме» заявили, что не получали от властей Боливии уведомления о приостановке проекта. Россия и Боливия договорились о строительстве ядерного центра в Эль-Альто в 2016 году. При этом ответственность за финансирование проекта, по условиям договора, лежала на боливийских властях.
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Боливия хочет остановить строительство совместного с «Росатомом» ядерного центра
Коммерсантъвчера в 13:05
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В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
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Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
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Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
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Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
Политика
Дядю Гуайдо арестовали при попытке провезти взрывчатку в Венесуэлу
Дядю лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Хосе Маркеса арестовали при попытке провести взрывчатые вещества в Венесуэлу.
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Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq
Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта
Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
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День голосования за поправки в Конституцию могут объявить выходным
В России могут объявить дополнительный выходной, связанный с Днём голосования за принятие поправок в Конституцию РФ.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Здоровье
В Чите выписали из больницы заболевшего коронавирусом китайца
Как сообщает РИА Новости, медики Читы лечили его от болезни, вызванной новым типом коронавируса.
Происшествия
Под Калугой женщина сбила ребенка и скрылась
По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая вместе с матерью двигалась по противоположной обочине дороги, после чего машина уехала с места происшествия.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Футбол
Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.
Политика
В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма
Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Хоккей
ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ
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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
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Сценарист Mass Effect Дрю Карпишин рассказал о корпоративности BioWare
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за 14 долларов
Smoovie и Xiaomi представили Smoovie Multifunctional Infrared Detector.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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