Коронавирус
РЕН ТВБольница Екатеринбурга закрыта: у 78 человек подозревают коронавирус
Городская больница №1 в Екатеринбурге закрыта на карантин после того, как у 78 человек из медучреждения, среди которых врачи и пациенты, предварительно подтвердился коронавирус. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
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После вспышки коронавируса больницу № 1 в Екатеринбурге перепрофилировали в инфекционную
Екатеринбург Онлайн06:02
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Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Экономика
Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина
Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru.
ForPost 02:25
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС 11:20
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе
Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Гендиректор ВОЗ ответил на критику Трампа в адрес организации
Всемирная организация здравоохранения ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с COVID-19, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии, заявил в понедельник на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:13
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе
Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру 08:10
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru 07:25
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Авто
Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться до 2 раз до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG.
Ведомости 14:49
Хоккей
Григоренко стал игроком «Коламбуса»
В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Политика
Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства.
Компания 08:56
Общество
Заразиться коронавирусом домашние животные могут от хозяев
От хозяев могут заразиться коронавирусом домашние животные.
Псковское агентство информации 11:31
Здоровье
«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог
В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Российская газета 10:49
Футбол
«Пескара» сделает игровую форму на основе рисунка 6-летнего фаната
Победил шестилетний Луиджи Д’Агостин, по рисунку которого компания Erreà сделает форму.
Metaratings 14:45
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Авто
С конвейера 50 лет назад сошел первый автомобиль ВАЗ-2101
Сборка транспортного средства начала осуществляться в 1970 году на Волжском автомобильном заводе. В народе машину знают как «копейку».
Актуальные Новости 18 апреля в 21:00
Общество
В Дорогобуже и Верхнеднепровском ввели карантин
Напомним, ранее из-за угрозы массового заражения коронавирусом карантин ввели еще в одном городе в Смоленской области — на территории Вязьмы.
Smolnarod.ru 14:03
Здоровье
Титов предложил расширить список имеющих право на доплаты врачей
С просьбой расширить список получателей выплат обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой глава Партии роста Борис Титов.
РБК 09:59