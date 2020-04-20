с чего всё началось

Городская больница №1 в Екатеринбурге закрыта на карантин после того, как у 78 человек из медучреждения, среди которых врачи и пациенты, предварительно подтвердился коронавирус. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Больница Екатеринбурга закрыта: у 78 человек подозревают коронавирус

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