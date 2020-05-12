Происшествия
REGNUMВ Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны. Об этом 12 мая журналистам заявил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.
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Я сегодня дал получения не использовать их в работе до тех пор, пока специалисты не дадут официальное заключение о том, в чем проблема с этими аппаратами. Если будет возможно ее устранить, получив какие-то комплектующие, это будет сделано здесь.
— Михаил Развожаев, российский политикАргументы и Факты - Крым 10:52
с чего всё началось
В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской больницы. В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому аппарату, были эвакуированы 295 человек, пятеро спасены.ТАСС04:55
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